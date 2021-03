Opnieuw noodreparaties aan tram- en busbaan op Utrecht Science Park

De provincie Utrecht laat in de nacht van woensdag op donderdag noodreparaties uitvoeren aan de gecombineerde tram-/busbaan op het Utrecht Science Park. Die reparaties zijn nodig omdat de asfaltlaag waarover de trams en bussen rijden gebreken vertoont.

De werkzaamheden zijn in de nacht van woensdag 31 maart op donderdag 1 april en duren van 22.30 tot 5.00 uur. De tram rijdt op dat tijdstip niet meer. De bus rijdt de normale route, maar wordt in de buurt van de werkzaamheden omgeleid. Zodra het asfalt is aangebracht, kan de bus vrijwel meteen weer over de weg heen. Bedrijven en instellingen op Utrecht Science Park blijven gewoon bereikbaar.

Al sinds de ingebruikname van de Uithoflijn zijn er problemen met de asfaltlaag. Er zijn dan ook al meerdere keren reparaties uitgevoerd en dat gaat deze week dus weer gebeuren. Er wordt gewerkt aan de toplaag van het asfalt op de tram- en busbaan.

Overlast

Mensen die in de omgeving wonen, kunnen geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. Er worden namelijk gaten in het asfalt gefreesd en opnieuw gevuld, waarvoor machines worden gebruikt die voor overlast kunnen zorgen. Per vak duren de werkzaamheden ongeveer een kwartier.

De toplaag moet komende zomer in zijn geheel vervangen worden, maar tot die tijd zijn herstelwerkzaamheden volgens de provincie noodzakelijk.