Dit jaar zal er nogmaals onderzoek gedaan worden om te achterhalen in hoeverre makelaars en particuliere verhuurders Utrechtse woningzoekenden discrimineren. Dit wordt onder andere gedaan via undercover telefoontjes naar makelaars. Bij onderzoek vorig jaar bleek dat meer dan 80 procent van de makelaars geneigd was mee te gaan met een discriminerend verzoek.

In 2018 dienden de Utrechtse fracties van DENK, Student & Starter en de PvdA de motie ‘Aanpak van discriminatie op de woningmarkt’ in. Stichting Academie van de Stad is toen ingeschakeld om praktijkonderzoek te doen. Bij de testen werd gekeken naar discriminatie op basis van etniciteit en seksuele geaardheid.

Mystery calls

Dit werd getest op twee verschillende manieren. Via correspondentietesten, waarbij twee mensen die verschillen in etnische afkomst of seksuele geaardheid op een advertentie reageerden. En via ‘mysterycalls’, waar undercover kandidaat-verhuurders een discriminerend verzoek deden aan de makelaar. Een ruime 80 procent van de makelaars ging toen in op het verzoek, ondanks het feit dat zij zich er bewust van waren dat dit wettelijk gezien niet mag.

Uit dat onderzoek is ook gebleken dat mannelijke kandidaat-huurders met een niet-westerse naam of met een partner van hetzelfde geslacht, veel minder kans hebben op een bezichtiging, ten opzichte van mannelijke kandidaten met een Nederlandse naam of met een partner van het andere geslacht.

Wethouder Linda Voortman van GroenLinks kondigt aan dat dezelfde test dit jaar weer gedaan wordt, om te controleren of de makelaars hun leven gebeterd hebben. Na de vorige uitkomsten hebben de leden van brancheorganisaties NVM en Vastgoedbelang gezegd hun best te gaan doen om discriminatie op de woningmarkt te bestrijden.

Ook zal de gemeente binnenkort een onderzoekspilot starten in samenwerking met het Ministerie van BZK. Daarin worden de manieren onderzocht waarop makelaars op systematische manier kunnen worden gecontroleerd en beboet op discriminatie.

Anti-discriminatiebeleid

Deze plannen maken allemaal deel uit van het anti-discriminatiebeleid van Voortman, dat op nog veel meer terreinen in Utrecht discriminatie probeert tegen te gaan. In een inwonersenquête uit 2019 werd namelijk duidelijk dat 16 procent van de Utrechters zich in dat jaar gediscrimineerd voelde. 26 procent hiervan kwam uit Overvecht en 19 procent uit Zuidwest. De cijfers laten geen verbetering zien ten opzichte van 2018.

Onderdeel van het beleid is bijvoorbeeld ook onderzoek naar het Utrechtse slavernijverleden, het verzoek voor een Utrechts slavernijmonument en het inzetten van sportpedagogen om voor een discriminatie-vrije omgeving op sportclubs te zorgen.

Een ander belangrijk project momenteel is het onderzoek naar moslimdiscriminatie en islamofobie in Utrecht. Uit cijfers van dit voorjaar kwam naar voren dat 72 procent van de mensen die zichzelf als moslim beschouwen wel eens te maken heeft met discriminatie op basis van hun geloof.

Begin juli is een enquête uitgezet om breed in de stad input op te halen voor een nieuwe antidiscriminatie agenda van de gemeente Utrecht. “We streven er naar de agenda en het pact vóór de zomer van 2021 te presenteren”, laat het college weten.