Opnieuw straat open voor herstel werfkelder aan Oudegracht vanaf 8 december

Er wordt opnieuw een welfkelder aan de Oudegracht in Utrecht hersteld, dit keer tussen de Smeebrug en Geertebrug. De werkzaamheden ter hoogte van nummer 326 duren naar verwachting van maandag 8 december tot en met donderdag 18 december. De weg wordt deels afgezet, maar auto’s kunnen er nog steeds langs.

Tijdens de werkzaamheden graaft de aannemer de straat boven de kelder open en verwijdert de beschadigde waterwerende laag die op de kelderbogen – de ‘gewelven’ – ligt. Scheuren in het metselwerk worden gerepareerd en waar nodig wordt het steenwerk in oorspronkelijke staat teruggebracht. Daarna wordt een nieuwe waterwerende laag aangebracht en wordt de straat opnieuw dichtgelegd.

Het werkgebied op de Oudegracht wordt gedeeltelijk afgezet met bouwhekken. De aannemer werkt uitsluitend op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 16.00 uur. Om geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken, wordt alleen elektrisch gewerkt en vindt luidruchtig werk – zoals het schoonbikken van oude stenen – pas na 07.30 uur plaats.

De panden rondom Oudegracht 326 blijven tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar. Autoverkeer kan langs het werkterrein blijven rijden doordat de omliggende parkeervakken tijdelijk vervallen. Met gele borden is aangegeven om welke vakken het gaat. Bewoners worden verzocht hun auto’s, die normaal in deze vakken staan, uiterlijk zondag 7 december te verplaatsen. Afval kan op de gebruikelijke manier aan de deur worden aangeboden.

Al langere tijd werken keldereigenaren, met ondersteuning van de gemeente Utrecht, aan het herstel van de historische kelders onder de straat.