Opnieuw vertraging bij nieuwbouw Utrecht Science Park; pand RIVM zou in 2018 klaar zijn, nu mogelijk 2025

De nieuwbouw van het RIVM en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op het Utrecht Science Park loopt weer vertraging op. Het is niet de eerste keer dat de oplevering uitgesteld wordt. Het gebouw zou in 2018 klaar zijn, maar nu verwacht men dat het niet eerder dan 2025 opgeleverd wordt.

Het zit niet mee met de nieuwbouw. Waren er eerst problemen met trillingen veroorzaakt door (toekomstig) verkeer, toen kwam corona en waren er nog meer hobbels die overwonnen moesten worden.

Recent heeft minister Ernst Kuipers bekend gemaakt dat er weer sprake is van vertraging. Nu blijkt dat het gebouw in ieder geval niet eerder dan in 2025 klaar is. Ondertussen lopen er ook nog geschillenprocedures tussen de staat en het bedrijf dat het pand bouwt.

Als het gebouw af is telt het achttien verdiepingen en daarmee wordt het bijna tachtig meter hoog. Het krijgt een oppervlakte van ongeveer 80.000 vierkante meter, waarvan bijna een kwart gebruikt wordt voor laboratoria, en huisvest straks 2.200 medewerkers.