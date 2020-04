Opnieuw wachtrij voor Utrechtse winkel; Zara op Vredenburg trekt veel publiek Foto: Willem van Zeeland

Opnieuw is er een rij ontstaan voor een Utrechtse winkel. Nadat dinsdag bij de Ikea al mensen voor de deur moesten wachten omdat het binnen te druk was, staan mensen donderdag in de rij voor kledingwinkel Zara.