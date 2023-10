Opnieuw water vervuild in Utrecht na storing bij rioolwaterzuivering

Vanwege een storing bij de rioolwaterzuivering in De Meern in Utrecht is vervuild water de Leidsche Rijn ingestroomd. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zegt dat er tot op heden geen vissterfte is, maar ook dat verder onderzoek nodig is voor meer zekerheid over de effecten.



Eerder dit jaar stroomde zo’n 23.000 liter ongezuiverd rioolwater de sloten in na een storing bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie in De Bilt. Het gevolg daarvan was dat duizenden vissen in onder meer de Weerdsingel, Biltse Grift, het Zwarte Water en Natuurpark Bloeyendael te weinig zuurstof kregen en dood zijn gegaan.

Dinsdagavond 24 oktober viel rond 20.00 uur vanwege een storing de rioolwaterzuivering in De Meern uit. Hierdoor is ongezuiverd rioolwater in de Leidsche Rijn terecht gekomen. Om hoeveel liter het dit keer gaat is echter niet bekend. Woensdagochtend rond 09.00 uur is de zuivering weer opgestart.

Ecologie

Het waterschap zegt dat het direct de waterkwaliteit is gaan controleren en de Leidsche Rijn extra is gaan doorspoelen. Er zou nog geen sprake zijn van vissterfte, maar volgens HDSR is extra onderzoek nodig om zekerheid te krijgen over eventuele effecten op de ecologie.

“We balen hier enorm van als waterschap”, zegt Nanda van Zoelen, hoogheemraad Zuiver. “We blijven de komende tijd monitoren op de gevolgen voor de ecologie en we blijven het water van de Leidsche Rijn extra doorspoelen. Ook gaan we verder onderzoek doen om te kijken of we de exacte oorzaak van de storing kunnen achterhalen.”