Oproep: deel je oud en nieuw foto’s met DUIC

2025 wordt bijna ingeluid en Utrechters maken zich op voor een bijzondere eerste jaarwisseling waarbij een vuurwerkverbod geldt. DUIC roept lezers op om foto’s te delen van hoe zij oud en nieuw vieren.

Met een glaasje champagne op de bank kijkend naar een oudjaarsconference, nagelbijtend in afwachting van de loterij, of toch buiten met een tas vol vuurwerk: de invulling van oud en nieuw kan dit jaar best verschillen. Hoeveel waarde hechten Utrechters aan vuurwerk, en waarom heb je wel of niet besloten om het vuurwerkverbod te negeren?

DUIC is benieuwd naar de mening van Utrechters, en doet daarom de oproep om foto’s met een korte toelichting, en naam (en eventueel toenaam) te mailen naar redactie@duic.nl.