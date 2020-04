Oproep om milder te handhaven op coronamaatregelen bij Utrechtse studentenhuizen

Tijdens het handhaven van de coronamaatregelen worden studentenhuizen niet als huishoudens gezien, terwijl de bewoners wel met meerdere personen in een huis wonen. Verschillende Utrechtse politieke partijen vragen zich nu af of de regels wel op de juiste manier worden toegepast.

Volgens Student & Starter zijn er afgelopen week veel waarschuwingen uitgedeeld bij het studentencomplex aan de Ina Boudier-Bakkerlaan (IBB). In het complex is het niet ongebruikelijk dat 15 mensen één voordeur delen een gemeenschappelijke woonkamer hebben.

Volgens de partij werden meerdere studenten die op een grasveld naast het complex zaten te eten aangesproken door de politie met de mededeling dat zij geen huishouden waren en dus ook niet bij elkaar mochten zitten. Afgelopen donderdag zou er een actie zijn georganiseerd bij de IBB en zouden er ook bonnen zijn uitgeschreven.

Vreemd

Volgens VIDIUS, belangenbehartiger van studenten en studentenorganisaties in Utrecht, worden studenten meermaals aangesproken wanneer ze bijvoorbeeld met huisgenoten voor de deur zitten. “Het is vreemd dat studenten die binnenshuis noodgedwongen bij elkaar op de lip zitten, beboet worden als ze samen in de tuin gaan zitten”, zegt Boukje Dotinga van VIDIUS.

Een bewoner van het studentencomplex zei dit te herkennen. “We wonen in een studentenhuis met vijftien man, drie wc’s, twee douches en een woonkeuken. 1,5 meter afstand houden is voor ons onmogelijk. Het meest vervelende is dat mensen die commentaar op ons leveren niet geloven dat we huisgenoten zijn.”

Veel onduidelijkheid

Student & Starter, VVD, CDA, PVV, Stadsbelang Utrecht, PvdA, D66 en SP vragen het college nu om opheldering. De partijen vragen zich af of de landelijke regels op de juiste manier worden toegepast bij studentenhuizen. “Op dit moment ziet de politie deze studenten niet als huishoudens, wat veel onduidelijkheid met zich meebrengt omdat ze binnenshuis wel als huishouden worden gezien”, zegt Eva Oosters, fractievoorzitter van Student & Starter.

Studentenhuizen hebben vaak geen buitenruimte. Oosters roept daarom op om milder te handhaven. “Deze studenten komen bij wijze van spreken niet verder dan hun woonkamer en de supermarkt. Wij vinden dat er milder gehandhaafd mag worden bij studentencomplexen als deze studenten op het grasveld voor hun huis gaan zitten.”