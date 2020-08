Oproep om van monumentale gevel Ganzenmarkt architectuur-etalage te maken

Onlangs schreef Arjan den Boer over de postmoderne gevel van Ganzenmarkt 6 uit 1985 door de Utrechtse architect Mart van Schijndel. In 2014 nog van de sloop gered en tot gemeentelijk monument verheven, is de gevel nu aan het verloederen. Hij noemt het een ‘doodzonde en een blamage voor Utrecht’ en doet daarom een oproep om er een architectuur-etalage van te maken.

De gevel is opvallend door zijn uiterlijk, niet iedereen vindt het mooi, maar de sloopplannen in 2014 konden op genoeg kritiek rekenen. Een petitie om het een gemeentelijk monument te maken had succes. Nu is de gevel echter toe aan een opknapbeurt. De pui is beplakt met een sticker van de naastgelegen supermarkt en de gevel is beklad met stiften.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Blamage

Arjan den Boer schrijft daarover: “Doodzonde en een blamage voor Utrecht, dat zich graag als architectuur- en designstad profileert met Gerrit Rietveld — en waarom niet ook met Van Schijndel.” Den Boer doet daarom een oproep: “Er moet iets gebeuren, en mij lijkt een architectuur-etalage een goede oplossing. De supermarkt kan erachter blijven, maar de stickers gaan eraf. Een etalage over en met het werk van Mart van Schijndel, of eventueel breder: van Rietveld tot Van Schijndel.”

Op zijn eigen website schrijft Den Boer uitgebreid over het plan, en het ontwerp dat hij voor ogen heeft. Hij zegt ten slotte: “Uiteraard staat of valt alles bij de bereidwilligheid van eigenaar en gebruiker (Boon’s markt) om mee te werken. Dat zal niet makkelijk zijn, maar toch ben ik optimistisch. Want ook zij moeten inzien dat de huidige situatie slecht is, bepaald geen reclame voor de supermarkt, terwijl zij vanwege de monumentenstatus geen andere wijzigingen kunnen doorvoeren.”

Reacties

Op het plan zijn al meerdere positieve reacties gekomen. Zo schrijft directeur van Centraal Museum, Bart Rutten, op Twitter: ‘Mooi idee!’. D66-raadslid Ellen Bijsterbosch laat weten: “’Heel goed idee! Daar moeten we vanuit raad030 toch wel een kontje aan kunnen geven.”

Ook Natascha Drabbe van de Stichting Mart van Schijndel spreekt haar steun uit: “Ik vond de stickers met de fijne vleeswaren altijd al enorm detoneren. Heel fijn dat er nu een initiatief is voor een passende invulling. Wij willen er graag over meedenken en inhoudelijk bijdragen aan de eventuele etalage.” Voor Den Boer is nu de volgende stap om contact te leggen met de eigenaar en gebruiker.