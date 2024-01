Oproep van burgemeester Dijksma aan de Eerste Kamer: ‘We hebben die wet nodig’

Burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Sharon Dijksma deed in het programma WNL op Zondag een dringende oproep aan de Eerste Kamer om dinsdag 16 januari in te stemmen met de spreidingswet. “We hebben die wet nodig,” want “we doen het op dit moment niet goed met elkaar.”

Maandag 15 en dinsdag 16 januari wordt er in de Eerste Kamer gedebatteerd en gestemd over de spreidingswet. De spreidingswet moet het mogelijk maken om in het uiterste geval gemeenten te verplichten om asielzoekers op te vangen. Het is nog onduidelijk hoe er gestemd gaat worden in de Eerste Kamer.

Dijksma: “We zien dat er te veel gemeenten op dit moment nog zijn die hun aandeel niet leveren. Dat is niet omdat zij het niet willen, maar omdat de omstandigheden soms ook zo zijn dat ze het niet goed kunnen. We doen het op dit moment niet goed met elkaar. Er zijn mensen die buiten moeten slapen. We zijn een fatsoenlijk land en wij zullen met zijn allen als gemeenten ons eigen aandeel moeten leveren in de opvang van de mensen die hier al zijn.”

Veiligelanders onder het Bollendak

Ook had Dijksma het tijdens het interview over veiligelanders die overlast veroorzaken onder het Bollendak bij Utrecht centraal. “Het gaat dan om een heel kleine groep asielzoekers die zorgt voor ongelooflijke problemen”

Deze asielzoekers komen uit landen die op de lijst van veilige landen van herkomst staan en hebben in Nederland geen recht op asiel. Het is volgens de burgemeester belangrijk dat de overheid niet alleen repressief actie neemt tegen deze mensen, maar dat men ook onderzoekt waarom deze mensen niet teruggaan en wat de gemeente dan wel kan doen “om te bevorderen dat dat nog wel gebeurt, want ze verpesten het wel voor een groot deel van de welwillende asielzoekers die helemaal niets met dat wangedrag te maken hebben.”

“We hebben die wet nodig”

Dijksma benadrukt in het televisieoptreden dat Utrecht er veel baat bij heeft dat de spreidingswet wordt aangenomen en heeft al eerder meerdere keren de noodklok geluid omdat Utrecht de grote aantallen aan vluchtelingen nauwelijks meer een “veilig onderkomen” kan bieden. Dijksma: “Als we het niet op deze manier organiseren dan krijg je de situaties zoals die er nu is, waarbij vele gemeenten waaronder de mijne naar voren stappen en wel degelijk helpen en anderen niet. Ik hoop dat het parlement, dat de senaat, de Eerste Kamer ook ons helpt om dit gezamenlijk op te lossen.”