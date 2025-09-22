Oproep: wat zijn jouw zorgen over AI? Deel het met DUIC!

Van ChatGPT tot gezichtsherkenning op de smartphone en aanbevelingen die je van Netflix krijgt; kunstmatige intelligentie is overal in Utrecht. Maar wat vind jij daar eigenlijk van? DUIC is in samenwerking met onderzoekers van de Fontys Hogeschool benieuwd naar jouw ervaringen en zorgen.

Misschien herken je het wel: Je kind gebruikt AI voor school en je weet niet wat de regels zijn of je maakt je zorgen dat je baan in de toekomst misschien verdwijnt door AI.

We willen jouw verhaal horen

In samenwerking met onderzoekers van de Fontys Hogeschool is DUIC benieuwd welke zorgen er leven over AI in Utrecht. Geen technisch verhaal, maar gewoon: wat houdt jou bezig?

Deel je zorg of vraag, mail naar redactie@duic.nl met als onderwerp “AI zorgen”. Dit kan tot en met zaterdag 4 oktober.

Wat gebeurt er met jouw input?

Alle zorgen en vragen worden de komende twee weken verzameld. Deze worden vervolgens gedeeld met de onderzoekers van Fontys Hogeschool voor de Journalistiek. Zij gebruiken de input enkel voor intern onderzoek naar zorgen over AI die spelen onder de Nederlandse bevolking. Persoonsgegevens worden daarin niet meegenomen. Door samenwerking met regionale omroepen probeert de hogeschool inzicht te krijgen op de AI-ontwikkelingen per regio; ook in Utrecht.

Daarnaast houden wij als redactie in de gaten welke grote zorgen of vragen spelen onder Utrechters, en wachten wij de uitkomsten van het onderzoek van Fontys af.

Dus: waar maak jij je zorgen over als het gaat om AI? Laat het ons weten!