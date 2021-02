Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan dodelijk ongeval op ’t Goyplein

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan een dodelijk ongeval dat vorig jaar op Nieuwjaarsdag gebeurde op ’t Goyplein in Utrecht.

De 47-jarige Natascha was in de vroege ochtend van 1 januari 2020 op weg naar huis na een nachtdienst bij Lister in Hoograven. Op bewakingsbeelden is te zien dat ze op haar scooter stapt en richting de rotonde op ’t Goyplein rijdt.

Op dat moment komt een automobilist met hoge snelheid uit de afrit van de Waterlinieweg. Zonder te remmen neemt hij de rotonde. Uit camerabeelden blijkt dat de auto en Natascha elkaar kruisen, waardoor zij hard op het asfalt terechtkomt. De automobilist remt niet en rijdt door.

Natascha heeft na het ongeluk achttien dagen in coma op de intensive care gelegen, waar ze is overleden aan haar verwondingen. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de automobilist 140 kilometer per uur moet hebben gereden.

Oproep

Omdat de automobilist nooit is gevonden, wordt nu door Opsporing Verzocht opnieuw aandacht besteed aan de zaak. “Ben u de automobilist? Dan doet er goed aan zich te melden bij de politie. Misschien bent u heel erg geschrokken die ochtend en durfde u niet te stoppen”, aldus de politie. “Maar de politie en zeker de nabestaanden willen heel graag weten wat er precies gebeurd is.”

De politie roept ook mensen die weten wie er achter het stuur van de auto zat op om zich te melden.