Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan zware mishandeling in Utrecht: slachtoffer blind aan één oog

Opsporing Verzocht heeft gisteravond aandacht besteed aan de mishandeling van een 24-jarige man in Utrecht waarbij het slachtoffer een van zijn ogen is verloren. Het incident gebeurde op 17 december vorig jaar toen de man bij het Tolsteegplantsoen aan het basketballen was. De politie zoekt nog steeds naar de daders.

De man speelde basketbal op het veldje toen hij rond 16.00 uur uitgedaagd werd door een groep jongens op een bankje in de buurt. De bal van het slachtoffer werd afgepakt en hij werd bedreigd met een stroomstootwapen. De groep liet de man niet gaan en begon hem te mishandelen.

Blind

Uiteindelijk werd de man zo heftig mishandeld dat hij zwaargewond raakte. Het slachtoffer is met ernstig oogletsel naar het ziekenhuis gebracht. Hij zal aan één oog blind blijven door deze mishandeling.

Bij het incident zou een groep van acht jongeren betrokken zijn. Een deel van de groep jongeren komt volgens getuigen vaker in het park aan de Briljantlaan. Zij hebben niet allemaal een even grote rol gespeeld in de mishandeling.

