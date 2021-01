Opsporing Verzocht: ‘Utrechtse kat Sjef overleden door zwaar illegaal vuurwerk’

Volgens de politie staat vast dat iemand zwaar illegaal vuurwerk in het achterwerk van de 3-jarige Utrechtse kater Sjef heeft gestoken. Het dier overleed in de ochtend van 28 november aan zijn verwondingen. Dinsdagavond werd bij het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak.

Door de ontploffing van het vuurwerk liep de kat veel in- en uitwendige verwondingen op. De dierenarts kon dan ook niets meer voor hem doen en heeft Sjef zo snel mogelijk uit zijn lijden verlost.

Er is nog geen verdachte in beeld die betrokken zou zijn bij de dood van de kater. De politie zei echter wel dat de kans groot is dat de dader of daders uit de directe buurt komen.

Scenario

“Een ander scenario kan zijn dat het iemand was die op weg was naar school. Het lijkt logisch dat het door een groepje is gedaan, want vuurwerk aansteken met een vechtende kat in je handen kun je bijna niet alleen doen. Maar we houden er ook rekening mee dat het een eenling kan zijn.”

Volgens gedragskundigen van de politie kan de dader iemand zijn die zich al langer ‘anders’ gedraagt. “Misschien heeft deze persoon wel vaker andere dieren of zelfs mensen pijn gedaan. Daarnaast zijn we ook benieuwd of buurtbewoners mensen kennen die toen, of in het jaar daarvoor, experimenteerden of veelvuldig met vuurwerk in de weer waren.”

Bekijk hieronder het fragment van Opsporing Verzocht.