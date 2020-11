Optische illusies in Lage Weide om snelheid auto’s te verminderen

Op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht worden verschillende optische illusies toegepast om wegen smaller te laten lijken. Ze zijn onderdeel van een campagne om het gebied verkeersveiliger te maken.

De wegen op bedrijventerrein Lage Weide zijn erg breed. Dat maakt het voor automobilisten verleidelijk om harder te rijden dan de 50 km per uur die is toegestaan. Gevolg is dat fietsers zich onveilig voelen en dat er ook relatief veel ongelukken gebeuren.

De campagne bestaat uit een bewustwordingscampagne en uit maatregelen die moeten zorgen dat er maximaal 50 km per uur gereden wordt.

Als onderdeel van de campagne is de Atoomweg ingericht als pilotstraat waar diverse optische illusies zijn aangebracht. Door deze illusies moet de weg smaller lijken. Als dit een positief effect heeft op de snelheid, kunnen meer straten in het gebied aangepast worden.

In het voorjaar verschuift het accent van de campagne. Dan komt de nadruk te liggen op fietsstimulering door fietspaden beter te onderhouden.