‘Opvallend sterke stijging’ van aantal gestolen elektrische fietsen in Utrecht

Nergens in Nederland neemt het aantal gestolen elektrische fietsen zo hard toe als in Utrecht. In 2021 werden er in de stad 846 elektrische fietsen gestolen, maar liefst 66 procent meer dan het jaar daarvoor. Dit schrijft Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) op basis van de aangiftecijfers van de Nationale Politie.

In vergelijking met de andere tien grootste steden van Nederland zag Utrecht en ‘opvallend sterke stijging’ in de aangiften van gestolen e-bikes. In hoofdstad Amsterdam steeg het aangiftecijfer maar met 12 procent, Rotterdam zag een stijging van 39 procent en in Den Haag nam het aantal aangiften met 10 procent toe.

Populair

Daarbij moet worden gezegd dat er in Utrecht, maar ook in de rest van Nederland steeds meer elektrische fietsen verkocht worden. De verkoop van deze fietsen bedroeg in 2020 al 50 procent van de totale markt, schrijft S.A.F.E..

Het aantal aangiften van gestolen niet-elektrische fietsen neemt in Nederland alsmaar af. Dat zou voornamelijk komen doordat slachtoffers van fietsdiefstal hier geen aangifte meer van doen.

Altijd op slot

Van alle e-bikes die gestolen werden, gebeurde dat volgens S.A.F.E. in een kleine 10 procent van de gevallen terwijl de fiets achter slot en grendel stond in bijvoorbeeld een garage, een woning of een schuur. De stichting adviseert dan ook om de fietsen ook binnen met twee sloten op slot te zetten.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.