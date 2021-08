‘Opvallend veel zwangere vrouwen met corona in UMC Utrecht’

Er zijn de afgelopen weken opvallend veel zwangere vrouwen met ernstige coronaklachten opgenomen in het UMC Utrecht. Dat meldt het ziekenhuis op de website. Hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp noemt het een ‘zorgelijke ontwikkeling’, omdat deze gezonde vrouwen door de deltavariant nog ernstiger ziek worden dan door de eerdere varianten.

Eerder dit jaar belandden vooral vrouwen met ernstig overgewicht, met een onderliggende ziekte of een niet-westerse afkomst op de intensive care, maar nu zijn zwangere vrouwen een opvallende nieuwe groep.

Bloemenkamp vertelt op de website van het UMC: “Gister deed ik nog een keizersnede bij een COVID-19-positief geteste vrouw. Die beelden die je op tv ziet op de IC, zo ziet het er bij ons ook uit. Zorgverleners in beschermende pakken, het pasgeboren kind niet meteen bij de moeder, de vader kan er niet bij zijn in de operatiekamer en kijkt via de kamer ernaast, naar de geboorte van zijn kind.”

Eerder werd al aangetoond dat zwangeren een groter risico lopen op de ic te landen dan vrouwen die niet zwanger zijn. “Wat ons verder opvalt in de praktijk is dat een aantal zwangeren zich nog niet laat vaccineren. Op mijn poli doen vrouwen met een heel hoog risico dat naar verhouding vaak wel, maar veel gezonde zwangeren kiezen er toch zich niet te laten prikken.” De hoogleraar doet de oproep aan zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren.