Opvang Oekraïners in Jaarbeurs Utrecht gesloten

De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht gaat dicht omdat de locatie overvol is. “Het lukt niet of onvoldoende om de mensen die in de HUB Jaarbeurs worden opgevangen naar andere opvanglocaties in het land te plaatsen”, schrijft de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

De druk op het aanmeldcentrum heeft geleid tot onvoldoende beschikbare zorgcapaciteit, lange rijen voor de sanitaire voorzieningen en onvoldoende privacy. Om deze redenen werd in februari de toegang voor Oekraïense mannen al gesloten. Voor vrouwen, kinderen en kwetsbaren werd nog een uitzondering gemaakt. Daar komt nu ook een einde aan.

De VRU laat weten dat er wekelijks ongeveer 300 nieuwe Oekraïense vluchtelingen in Nederland aankomen, voornamelijk gezinnen met kinderen. Door de beperkte capaciteit van opvanglocaties, die nu voor 99,8% bezet zijn, is het moeilijk om nieuwe opvangplekken te vinden.

Langdurige opvanglocaties nodig

Volgens de VRU kan de HUB pas weer open als er meer langdurige opvanglocaties in het land beschikbaar komen. “Vanuit de VRU zijn de afgelopen tijd meerdere oproepen gedaan om duurzame plekken in het land te creëren. De doorstroom is nu nagenoeg gestopt. Uiteindelijk is de opvang van Oekraïners een landelijke opgave.”

In Utrecht worden momenteel 1600 Oekraïners opgevangen in gemeentelijke opvanglocaties en bij particulieren. Burgemeester Sharon Dijksma geeft aan dat er, net als in veel andere gemeenten, niet genoeg voorzieningen zijn om meer vluchtelingen in de stad op te vangen.

Maar volgens de Regeling opvang ontheemden Oekraïners (RooO) zijn gemeenten verplicht opvang te regelen voor Oekraïners die zich bij hen melden. De afspraak is dat gemeenten zich zullen inspannen om 120.000 noodopvangplekken te realiseren met ingang van 2025. De landelijke teller staat nu op 91.000.

Dijksma zegt daarom de noodzaak om extra opvangplekken in het land te realiseren te hebben benadrukt. “​​Samen met onze partners zoals sociaal beheerders van de gemeentelijke opvanglocatie, de daklozenopvang en politie houden we de komende tijd de situatie bij de Jaarbeurs en in de stad nauwlettend in de gaten.”

De HUB

De HUB in Utrecht biedt een tijdelijke rustplek voor veel Oekraïners die in Nederland aankomen, met als doel binnen 24 uur een duurzame opvangplek elders in het land te vinden. De capaciteit van de HUB in de Jaarbeurs is berekend op maximaal 140 personen. De HUB, beheerd door de Veiligheidsregio Utrecht op verzoek van de rijksoverheid, is een landelijke voorziening.

Voor de Oekraïners die momenteel in de HUB verblijven, blijft het Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS) zoeken naar opvangplekken. Nieuwkomers wordt gevraagd zelf voor onderdak te zorgen.