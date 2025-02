Opvang Oekraïense vluchtelingen Belcampostraat verlengd

De opvang van Oekraïense vluchtelingen op de Belcampostraat wordt verlengd met een jaar. Op die locatie worden 58 vluchtelingen opgevangen. Over een jaar wordt bekeken of de opvang opnieuw verlengd kan worden.

Sinds het begin van 2o23 worden er op de Belcampostraat 28 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, waar vanaf oktober van dat jaar nog 30 vluchtelingen bijkomen. Het gaat om zelfstandige woningen, en de ervaring op de opvanglocatie is goed, zegt de gemeente.

Daarom is besloten de opvang te verlengen met minimaal een jaar. Over een jaar wordt opnieuw gekeken of de opvang verlengd kan worden met nog een jaar.