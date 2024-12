Opvang statushouders Ibis hotel Utrecht verlengd

Statushouders kunnen één jaar langer blijven in het Ibis hotel aan de Bizetlaan. Dat heeft de gemeente in samenspraak met Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) besloten. De opvang opende oorspronkelijk voor één jaar.

Door het aanhoudende tekort aan woonplekken in Utrecht en het landelijke tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen is besloten de opvang in het hotel te verlengen tot 1 februari 2026. Er is plek voor maximaal 50 personen.

“De statushouders blijven in de opvang totdat zij kunnen doorstromen naar een woonplek in de stad”, schrijft de gemeente. “Het COA regelt de opvang en begeleiding van deze groep en is het eerste aanspreekpunt voor de omgeving. Ook is er bij het pand 24 uur per dag beveiliging aanwezig.”

De statushouders verblijven meestal met twee personen per kamer. Ze volgen inburgeringsprogramma’s om de Nederlandse taal te leren en ze kunnen aan de slag met (vrijwilligers)werk. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de faciliteiten van het naastgelegen AZC aan de Joseph Haydnlaan.