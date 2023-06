Opvang voor 268 vluchtelingen aan Herculesplein bij Galgenwaard in Utrecht gaat in juli open

De opvang voor 268 Oekraïense vluchtelingen in een kantoorgebouw aan het Herculesplein nabij stadion Galgenwaard gaat volgende maand open. Ook op andere plekken in stad wordt weer ruimte gecreëerd. Omdat de oorlog blijft voortduren wil de gemeente zorgen voor locaties waar de vluchtelingen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en ook langer kunnen blijven.

De gemeente Utrecht heeft nu 871 opvangplekken verdeeld over tien locaties in de stad. Eind juli komen daar de 268 plekken bij in het kantoorgebouw Herculesplein 5-25. De ruimtes zijn verbouwd en er ligt een vergunning voor de opvang van twee jaar.

Ook zijn er dertig extra plekken te verwachten op de Belcampostraat en minimaal 60 aan de Ravellaan. De gemeente laat weten dat de zoektocht naar locaties blijft voortduren, ook omdat sommige bestaande plekken in de loop van de tijd moeten sluiten.

Ravellaan

In het gebouw aan de Ravellaan 1 in Oog in Al wil de gemeente niet alleen vluchtelingen uit Oekraïne laten wonen. Mogelijk komt er ook een groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het zou gaan om twintig jongeren.

Een paar dagen geleden luidden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en Nidos – voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarig vreemdelingen – nog de noodklok. Er moeten snel meer opvangplekken voor jonge vluchtelingen komen omdat bijna alle bedden bezet zijn. In een brief aan de gemeente schreven de organisaties: “Als de capaciteitsgroei voor opvang van deze alleenstaande minderjarige vluchtelingen niet snel en drastisch versnelt, bestaat het risico dat een grote groep kinderen en jongeren tijdens de zomer van 2023 geen bed, bescherming en begeleiding heeft.”