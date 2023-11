Opvang voor alle dak- en thuislozen in Utrecht nu kwik beneden nul dreigt te duiken

Het is de afgelopen dagen behoorlijk kouder geworden en dat zal deze week waarschijnlijk ook zo blijven. Daarom is de koudweerregeling (KWR) weer van kracht. Alle dak- en thuislozen kunnen hierdoor terecht bij de opvang, ook degenen die daar normaal geen recht op hebben.

De aankondiging van de gemeente komt nadat het KNMI code geel afgaf vanwege kans op sneeuw en gladheid. Met een koudweerregeling kunnen alle dak- en thuislozen opvang krijgen in de nacht.

Doorgaans wordt de KWR ingevoerd wanneer de temperatuur ’s nachts gevoelsmatig onder de 0 graden ligt, of wanneer er andere weerextremen zijn. De regeling is begin deze week ingegaan en blijft op zijn minst drie nachten gelden.

Gezondheid

Door het koude kan de gezondheid van dak- en thuislozen in het geding komen. De GGD’s van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bepalen wanneer de regeling ingaat. De regeling geldt dus niet alleen voor onze stad. Na de eerste drie nachten wordt bepaald of de regeling langer van kracht moet blijven of niet.

De komende dagen blijft het waarschijnlijk koud, met temperaturen die in de nacht kunnen dalen tot min 5 graden. Overdag blijft de temperatuur net boven het nulpunt. Aan het einde van de week zou volgens het KNMI de temperatuur weer iets op moeten krabbelen, maar ook dan blijft het ook ‘s nachts beneden de nul volgens het meteorologisch instituut.

Opvangplekken

Utrecht heeft meerdere daklozenopvanglocaties waaronder op het Jansveld, de Nieuwegracht en Keulsekade. Niet iedereen zonder onderdak kan echter naar elke locatie gaan. Zo kunnen mensen die recht hebben op opvang terecht bij de Tussenvoorziening. Mensen die dat recht normaliter niet hebben, kunnen tijdens de KWR terecht bij de Stadsbrug op de Koningin Wilhelminalaan.

Iedereen krijgt een bed, douche, warme maaltijd en ontbijt aangeboden. Het is onduidelijk hoeveel personen er worden verwacht.