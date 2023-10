Opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Utrechtse Jaarbeurs is overvol; burgemeester doet dringende oproep

De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht is overvol. Op 1 oktober hebben er 186 personen in de Jaarbeurs overnacht, terwijl er maar plaats is voor 100 mensen.

“Als er in Nederland geen nieuwe opvangplaatsen voor langduriger verblijf beschikbaar komen, is de uiterste consequentie het moeten sluiten van de locatie in de Jaarbeurs voor nieuwe vluchtelingen”, waarschuwt burgemeester Sharon Dijksma.

De Jaarbeurs in Utrecht is een zogenoemde doorstroomlocatie van de Veiligheidsregio Utrecht. Dat houdt in dat alle Oekraïense vluchtelingen die ons land binnenkomen en in Utrecht aankomen, in eerste instantie terechtkunnen in de Jaarbeurs. Hier worden ze onder meer geregistreerd en vervolgens wordt er gezocht naar een geschikte woonplek ergens in Nederland.

Het vinden van die plekken wordt nu steeds lastiger, waarschuwt burgemeester Dijksma. De bezetting in Nederland is hoog en het is volgens de burgemeester nodig dat overal in Nederland naar nieuwe locaties wordt gezocht. “Inmiddels is 99% van de plekken in Nederland bezet. De doorstroomlocatie Jaarbeurs wordt steeds voller. Al enkele weken zien we het aantal Oekraïners toenemen en kunnen we steeds slechter uitplaatsen in het hele land.”

Uiterste consequentie

De gevolgen van deze toename kunnen ernstig zijn, legt Dijksma uit. “Uiterste consequentie is het sluiten van de Jaarbeurs voor nieuwe vluchtelingen, omdat er simpelweg geen plek meer is om hen menswaardig op te vangen.” Dijksma, die voorzitter is van de Veiligheidsregio Utrecht heeft andere regio’s nu opgeroepen om met meer opvangplekken te komen, zodat sluiting voor nieuwe vluchtelingen voorkomen kan worden.