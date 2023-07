Opvanglocatie voor vluchtelingen aan Ravellaan in Utrecht pas maanden later in gebruik genomen

De opvanglocatie voor maximaal 120 vluchtelingen aan de Ravellaan in Utrecht wordt niet in juli in gebruik genomen, maar in september. Ook komen er mogelijk naast honderd Oekraïense vluchtelingen zo’n twintig minderjarige vluchtelingen uit andere landen.

In mei van dit jaar liet de gemeente weten dat het pand aan de Ravellaan 1 gereed werd gemaakt voor de opvang van maximaal 120 Oekraïense vluchtelingen. Destijds werd gezegd dat de eerste mensen in juli zouden arriveren, maar dat is nu uitgesteld tot september. “Omdat de komst van de vluchtelingen meer tijd vraagt”, is te lezen in een brief aan omwonenden.

Daarnaast is het volgens de gemeente ook zo dat de urgentie voor de opvang van minderjarige vluchtelingen uit andere landen momenteel hoog is. Daarom wordt onderzocht of het pand gebruikt kan worden voor maximaal 100 mensen uit Oekraïne en daarnaast 20 jongeren. “Het gaat om een groep die pedagogische begeleiding of dagbesteding heeft.”

Wat onveranderd is gebleven, is dat de mensen er vooralsnog tot 1 januari 2025 kunnen blijven. Tot die periode heeft de eigenaar het pand namelijk aangeboden aan de gemeente.