Orange the World, campagne die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen, van start gegaan in Utrecht

Orange the World, de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, is maandag in Utrecht van start gegaan. Op de Stadhuisbrug gaf onder andere wethouder Linda Voortman een toespraak. Ook liep er een parade door de stad en kleurde de Domtoren oranje.



Ruim honderd mensen kwamen maandagavond rond 19.00 uur bijeen om naar de toespraken te luisteren. Naast wethouder Voortman was ook de regeringscommissaris Mariëtte Hamer aanwezig. Ze drukten samen op een grote rode knop om de Domtoren oranje te verlichten. Al bleek dat meer rood dan oranje te zijn.

Er volgde een spoken word optreden over vrouwelijke autonomie, waarna de parade door de binnenstad begon. Deze zal veel mensen niet ontgaan zijn, want de mars werd bombastisch begeleid door een drumband. Dansers van Catharina NU gingen voorop.

“Iedereen heeft recht op een veilig thuis, maar ook op straat moeten vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen”, zei Voortman. “We zetten daar in Utrecht op in met onze campagne over straatintimidatie. Het helpt daarnaast om veiligheid met elkaar bespreekbaar te maken. En elkaar te hulp te schieten als je vermoedt dat er iets niet in de haak is. Orange the World is een mooie aanleiding om geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen.’

Cijfers en activiteiten

Iedere acht dagen sterft er een vrouw door geweld. Een op de vijf vrouwen heeft met geweld van een partner te maken. Driekwart van de vrouwen heeft te maken gehad met seksuele intimidatie. Alleen al in 2024 geeft 16 procent van de vrouwen in Nederland aan het slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld.

Tot 10 december zijn er meerdere activiteiten in de stad. Op 27 november is een college over de mediaberichtgeving rondom geweld tegen vrouwen in de bibliotheek op de Neude. 30 november is bij Podium Oost een bijeenkomst over het stoppen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag bij onder andere studentenverenigingen. Op vier december organiseert de nationale jeugdraad een Jongerencafé in hun hoofdkantoor.