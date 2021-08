Organisatie Unmute Us eist reactie van Den Haag, anders mogelijk nieuwe demonstraties

De organisatie van de protestmars Unmute Us heeft een brief geschreven aan demissionair premier Rutte en demissionair ministers De Jonge en Grapperhaus. Daarin zijn acht vragen te lezen waar nog voor dit weekend een antwoord op wordt verwacht. “Kiest u ervoor ons nog langer te negeren, dan zien wij ons genoodzaakt om nieuwe en grotere acties aan te kondigen.”

Afgelopen zaterdag liepen in Utrecht zo’n vijfduizend mensen mee met de protestmars Unmute Us. Met deze rijdende demonstratie uitten festivalorganisatoren, leveranciers, artiesten, evenementenlocaties, festivalbezoekers en vele anderen hun gevoelens van onbegrip over het kabinetsbesluit rondom de evenementensector. Ook in andere Nederlandse steden gingen mensen de straat op.

“Het kan u niet ontgaan zijn dat afgelopen weekeinde ruim 70.000 mensen in zes steden hebben betoogd voor heropening van evenementen per 1 september”, is te lezen in de brief. “Toch blijft het angstvallig stil vanuit Den Haag. Wij begrijpen dat dit uw vakantie is, maar het zou van fatsoen getuigen als u ons […] zo snel mogelijk te woord staat.”

Logica

In de brief is verder te lezen dat Unmute Us het beleid van het kabinet ‘willekeurig, onbegrijpelijk en onrechtvaardig’ vindt. “Omdat we na anderhalf jaar solidariteit te hebben getoond met de maatschappij ook solidariteit en transparantie terugverwachten. Uw schrikreactie na de besmettingspiek van juli was nog enigszins verklaarbaar, maar inmiddels is de logica achter uw beslissingen volledig zoek.”

De schrijvers van de brief stellen acht vragen aan de demissionair premier en ministers. Zo willen ze onder meer weten waarom festivals, zoals het er nu uitziet, pas vanaf 20 september georganiseerd mogen worden, waarom het in omringde landen wel mogelijk is evenementen te organiseren zonder stijging van de besmettingen en of de bewindslieden bekend zijn met de Fieldlab-uitslagen waaruit zou blijken dat het risico tijdens het bezoeken van een evenement veiliger is dan het thuis ontvangen van één persoon.

Genoodzaakt

De organisatie van Unmute Us eist voor dit weekend een reactie op de acht vragen. “Kiest u ervoor ons nog langer te negeren, dan zien wij ons genoodzaakt om nieuwe en grotere acties aan te kondigen. Zoals u heeft gemerkt zijn wij in staat tot het mobiliseren van grootschalige protesten, die ondanks hun omvang positief en vredelievend blijven.”

De organisatie zegt tot slot dat het geduld op is. Lees hier de volledige brief.