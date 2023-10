Organisator van Utrecht Pride moet in vervolg confetti nog beter opruimen

Bij volgende edities van de Utrecht pride moet de confetti die tijdens de botenparade wordt gebruikt nog beter worden opgeruimd. Tijdens het evenement dat dit jaar op 3 juni plaatsvond is al dit papier weliswaar bij elkaar geveegd door de organisator, maar uiteindelijk niet opgeruimd.

Tienduizenden mensen genoten deze zomer van de Utrecht Pride. Vijftig boten voeren dit keer een rondje door de binnenstad en vanaf enkele vaartuigen werd confetti de lucht in geschoten. Het gebruik van confetti is in Utrecht alleen toegestaan wanneer het gemaakt is van biologisch afbreekbaar papier.

Dat was weliswaar het geval, maar de confetti was nog dagen na de parade te vinden in de omgeving van de Oudegracht en Catharijnesingel. Op 8 juni werden er mondelinge vragen gesteld over dit onderwerp.

Maarten van Heuven van de Partij van de Dieren zei destijds het volgende: “Een grote bron van afval was de confetti. Dat ligt op sommige plekken nog steeds, voor mijn deur bijvoorbeeld. Hoe gaat het college voorkomen dat volgend jaar weer zo’n confettibult in de binnenstad ontstaat?” Wethouder Eva Oosters zei dit onderwerp mee te nemen in de evaluatie met de organisatie van de Utrecht Pride.

Weer

Nu is bekend dat door de weersomstandigheden van toen – dat waren lange periodes zonder neerslag – de confetti minder snel is opgelost. Dat geldt ook voor de slierten die in de bomen zijn blijven hangen. Deze slierten zijn uiteindelijk wel weggehaald door de organisator.

Ook is het zo dat de organisator na het evenement de confetti bij elkaar heeft geveegd, maar de stapels uiteindelijk niet heeft opgeruimd. “Wij gaan er bij de volgende editie op toezien dat het ook daadwerkelijk wordt weggehaald”, schrijft het college.