Origineel meubilair De Inktpot na tientallen jaren weer terug in Utrecht

De Catharijnezaal van De Inktpot in Utrecht is in ere hersteld. Het meubilair dat door architect George van Heukelom is ontworpen is na tientalen jaren weer terug in de zaal.

De tafel en stoelen van de Catharijnezaal (voorheen Commissarissenzaal) waren – net als al het andere meubilair van het markante gebouw – gemaakt tussen 1918 en 1921, de bouwperiode van De Inktpot.

In de jaren ’70 zijn tijdens een modernisering alle meubels uit het gebouw verdwenen. Ze werden in stukken gezaagd op de binnenplaats en medewerkers mochten het hout mee naar huis nemen. De meubels uit de Catharijnezaal werden overgedragen aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), waar ze lange tijd in de opslag bleven.

Eerste Kamer

In 2015 had de Eerste Kamerfractie van het CDA door een groei in zetels nieuw meubilair nodig. In de catalogus van de RCE zagen ze de eikenhouten meubels van Van Heukelom en de keus was toen snel gemaakt.

Momenteel is De Inktpot het hoofdkantoor van ProRail. Een medewerker van het bedrijf heeft stage gelopen bij de Tweede Kamerfractie van het CDA en hij kwam ook over de vloer bij de Eerste Kamer. Daar werd hem destijds verteld dat de meubels uit het hoofdkwartier van de spoorwegen kwamen.

“Ik dacht er verder niet meer aan totdat ik bij ProRail ging werken en tijdens een rondleiding in De Inktpot te horen kreeg dat de meubels niet meer bestonden. Ik heb toen contact opgenomen met mijn oude stageplek en geregeld dat we langs konden komen.”

Tapijt

Inmiddels staan de tafel en stoelen die ongeveer 100 jaar geleden zijn ontworpen weer in De Inktpot. Ook het tapijt in de zaal is vervangen door een exemplaar dat identiek is aan degene die er ooit door de architect in neergelegd.

“We hebben de ruimte aangekleed aan de hand van een mooie beschrijving van het ‘Ameublement van ​​​​​​​Van Heukelom’. De ruimte is nu in zijn volle glorie hersteld en geeft een goed kijkje in het verleden van De Inktpot”, zegt Niels Steenvoorde die heeft geholpen met het herstellen van de zaal.

De Catharijnezaal is te huur en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld vergaderingen, ondertekeningen of fotomomenten.