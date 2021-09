Orinocodreef in Overvecht gaat op de schop: ‘Lagere maximumsnelheid, meer groen en rood asfalt’

De gemeente Utrecht heeft uitgebreide plannen gepresenteerd voor de herinrichting van de Orinocodreef in Overvecht. Het plan is om de maximumsnelheid te verlagen, de weg in te richten als fietsstraat en meer groen toe te voegen. Het gaat nu nog om een voorontwerp dat uiteindelijk uitgewerkt wordt tot definitief ontwerp.

In de plannen van de gemeente is te lezen dat de verkeersveiligheid moet worden verbeterd. Daarom wordt de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Ook wil de gemeente de rijbaan versmallen van 9 naar 5 meter, meer drempels aanleggen en de weg inrichten als fietsstraat met rood asfalt.

Omdat de weg 4 meter smaller wordt ontstaat ruimte voor groen, volgens de gemeente gaat het om zo’n 2.200 vierkante meter. Hier moeten onder meer 25 nieuwe bomen, struiken en gras worden geplant, en wadi’s worden aangelegd die zorgen voor de afvoer van het regenwater.

Klopvaart

Fietsers langs de Klopvaart krijgen straks bij de kruising met de Orinocodreef voorrang. “Deze kruising maken we zo veilig mogelijk door het fietspad door te laten lopen op een verhoogd plateau”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad. Omdat er weinig voetgangers gebruikmaken van deze oversteek komt er geen zebrapad.

In het nieuwe plan verdwijnen twee parkeerplaatsen langs de Orinocodreef, waardoor er 61 overblijven. Volgens de gemeente is de parkeerdruk in de straat relatief hoog, maar in de omgeving zou nog ruimte zijn om dit op te lossen. “Deze ruimte is wel beperkt”, schrijft de gemeente.

2022

Zoals eerder aangegeven gaat het om een voorontwerp. In de volgende fase wordt dat uitgewerkt tot een definitief ontwerp. “Naar verwachting begint de uitvoering in het eerste kwartaal van 2022”, aldus de gemeente Utrecht.