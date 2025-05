Oud-bewoners Ravellaan 96 in Utrecht dit weekend te zien in nieuw RTL-programma

Voormalige bewoners van de Ravellaan 96 zijn zaterdag te zien in het RTL-programma Huis Gezocht. In de eerste aflevering van de nieuwe tv-show brengt presentator Jaimé Trenité een bezoek aan de Utrechters die deze maand gedwongen hun woning moesten verlaten vanwege een aflopend huurcontract bij de gemeente. In het programma wordt naar een oplossing gezocht voor hun situatie.

Het voormalige kantoorpand aan de Ravellaan 96 bood de afgelopen tien jaar woonruimte aan 180 huurders. Zij woonden er op basis van tijdelijke contracten, omdat de gemeente het gebouw en omliggende gebied op termijn opnieuw wil inrichten. Hoewel deze plannen nog niet concreet zijn, besloot de gemeente de huurcontracten niet te verlengen.

Om te voorkomen dat de bewoners aanspraak konden maken op huurbescherming, moesten zij plaatsmaken voor nieuwe tijdelijke huurders. Dat besluit leidde tot veel onvrede. DUIC sprak begin dit jaar nog met meerdere bewoners over de situatie.

Utrechters in Huis Gezocht

Volgens de tv-gids draait het in Huis Gezocht elke aflevering om het zoeken naar oplossingen voor mensen met problemen op de woningmarkt. In de eerste aflevering staat de situatie van de voormalige bewoners van de Ravellaan centraal. Ook worden zij gevolgd in hun moeizame zoektocht naar betaalbare woonruimte.

De aflevering met de Utrechters is te zien op zaterdag 24 mei om 17.30 uur op RTL 4.