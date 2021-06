Oud-bibliotheekdirecteur Ton van Vlimmeren ontvangt koninklijke onderscheiding

Ton van Vlimmeren, de oud-directeur van Bibliotheek Utrecht, heeft vrijdagmiddag een koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Anke Klein gekregen. Van Vlimmeren werd daarmee benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was twintig jaar directeur van de Utrechtse bibliotheken.

In zijn functie heeft hij onder meer ‘op uitstekende wijze leidinggegeven’ en voor innovatie van de bibliotheek gezorgd. “Hoogtepunten zijn uiteraard de realisatie van de bibliotheek in Leidsche Rijn en de totstandkoming van de nieuwe hoofdvestiging aan de Neude”, schrijft de gemeente Utrecht over Van Vlimmeren.

“Gedurende 40 jaar heeft hij zich maximaal ingezet voor Utrecht. Hij heeft binnen en buiten de stadsgrenzen zijn kennis en vaardigheden altijd ingezet voor de ontwikkeling om mensen zelfstandig en volwaardig deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.”

Nieuwe directeur

Zo werkte hij de afgelopen jaren samen met verschillende culturele instellingen, zoals het Utrechts Dichtersgilde en de Stadsschouwburg. Verder is hij medeoprichter van het project Public Libraries 2030 dat zich inzet voor innovatieprojecten in bibliotheken. Zo wil hij kennis delen en daarmee vervolgens zorgen voor een meer inclusief Europees bibliotheeknetwerk.

Van Vlimmeren had op 17 december vorig jaar zijn laatste werkdag. Daarna ging hij met pensioen. Deirdre Carasso nam het stokje van hem over en werd de nieuwe directeur van Bibliotheek Utrecht.