Oud en Nieuw in Utrecht: politie bekogeld met vuurwerk, 12 arrestaties en 14 autobranden

Er waren deze jaarwisseling verschillende incidenten in Utrecht. Zo zijn 12 personen gearresteerd, zijn agenten op verschillende plekken bekogeld met vuurwerk, ging in Overvecht een jongerencultuurhuis in vlammen op en ook moest de brandweer 14 keer uitrukken voor een autobrand. Desalniettemin waren er over het algemeen minder incidenten dan voorgaande jaren.

Net als vorig jaar gold er deze jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod om de druk op de zorg beheersbaar te houden. Ondanks dit verbod werd in Utrecht op verschillende plekken vuurwerk afgestoken. Ook waren er volgens de gemeente ‘veel’ incidenten die gerelateerd zijn aan (zwaar) vuurwerk.

Vuurwerkverbod!??

Utrecht vannacht by Drone pic.twitter.com/MDYfEwMMTI — Dinolog (@dinolog) January 1, 2022

Geuzenwijk

Zo werden op verschillende momenten politieagenten bekogeld met (zwaar) vuurwerk. Ook ambulancepersoneel en jongerenwerkers kregen volgens de gemeente te maken met agressie. In de Geuzenwijk moest de Mobiele Eenheid worden ingezet om de rust te herstellen. Zwaar vuurwerk veroorzaakte daar vermoedelijk eerder schade aan een woning.

“Het aantal incidenten in de stad lager ligt lager dan eerdere jaren”, zegt burgemeester Dijksma. “Tegelijkertijd vind ik het niet normaal dat er (auto)branden worden gesticht en er sprake is van agressie en geweld in de richting van hulpverleners. Dit is 365 dagen per jaar onacceptabel, dus ook tijdens de jaarwisseling.”

Brandweer

Er werden daarnaast 14 autobranden geregistreerd. Vorige jaarwisseling waren dat er 17. In Overvecht ging de meidenhuiskamer van Jongerenwerk Utrecht, een samenwerking met jongerencultuurhuis BOKS, in vlammen op. In totaal moest de brandweer 52 keer uitrukken. Vorig jaar was dat 77 keer en het jaar daarvoor, toen er nog geen coronamaatregelen golden, 122.

Er werden deze jaarwisseling in Utrecht 12 mensen gearresteerd. Waarom deze mensen zijn aangehouden is niet bekend. Vorige jaarwisseling werden 11 mensen aangehouden en in 2019-2020 waren dat er 38.

Dankbaar

Er waren afgelopen nacht veel agenten, boa’s, brandweerlieden en andere nood- en hulpdiensten actief in de stad. Burgemeester Dijksma: “Ik ben alle mensen die afgelopen nacht in touw waren, beroepsmatig of vrijwillig, ongelofelijk dankbaar. Samen houden we de stad heel. Ik ben ervan overtuigd dat het dankzij het harde werk van al deze mensen is dat de jaarwisseling met minder incidenten is verlopen dan eerdere jaren.”