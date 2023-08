Oud-rector magnificus Universiteit Utrecht Hans van Ginkel (83) overleden

Op 27 juli is oud-rector magnificus van de Universiteit Utrecht (UU) Hans van Ginkel overleden. Van Ginkel was in de jaren 1986 tot 1997 rector magnificus en was daarmee de langst zittende rector die de universiteit ooit heeft gehad.

Van Ginkel werd in 1940 geboren op Sumatra. Samen met zijn broertje werd hij tijdens de Japanse bezetting geïnterneerd in een gevangenkamp. Zijn moeder overleefde het kamp niet, maar samen met de rest van zijn familie reisde hij naar Nederland. Hier rondde Van Ginkel een opleiding aan het Geografisch Instituut cum laude af. Hij ging werken als docent aardrijkskunde op een middelbare school en na slechts een jaar kreeg hij een positie als lid van de wetenschappelijke staf van het Geografisch Instituut.

Na een wederom cum laude afgeronde promotie was Van Ginkel aan de Utrechtse universiteit achtereenvolgens hoogleraar, decaan en vanaf 1986 dus rector magnificus. Niet alleen in Nederland, maar ook in Japan is Van Ginkel tien jaar lang rector geweest van de United Nations University. In 1997 werd hij hiervoor door secretaris-generaal Kofi Annan benoemd. Na zijn terugkeer in Nederland bleef hij gasthoogleraar aan de faculteit Geowetenschappen en de UU laat weten hem ‘in grote dankbaarheid te blijven herinneren’.