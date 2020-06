Oud-stadsarcheoloog Tarq Hoekstra op 81-jarige leeftijd overleden

View this post on Instagram

Gisteren is oud-stadsarcheoloog en historicus Tarq Hoekstra overleden. Een zeer bijzonder mens, met zoveel kennis over de geschiedenis van de stad. Voor de tentoonstelling en het boek over De ommuurde stad heeft hij mij nog al zijn onderzoekgegevens gegeven die hij in de afgelopen decennia had verzameld over Vredenburg en 16de-eeuws Utrecht. Daar heb ik zoveel aan gehad. Hier staat hij in 2007 op de foto met een tekening van het beleg van Vredenburg: zijn favoriete archiefstuk. Zijn overlijden voelt als het einde van een tijdperk… . . . #tarqhoekstra #bijzondermens #utrecht #archeologie #geschiedenis #kasteelvredenburg #rip #stadsgeschiedenisutrecht #erfgoed #hetutrechtsarchief (Foto Het Utrechts Archief)