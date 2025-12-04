Oude kerstspullen van Utrechters krijgen nieuwe plek in de stad dankzij actie Steck

Tuincentrum Steck in Overvecht deed na kerst vorig jaar een oproep aan Utrechters: zij konden hun tweedehands kerstspullen inleveren voor een nieuwe, mooie bestemming. Nu de decembermaand opnieuw is aangebroken, is het tuincentrum deze belofte nagekomen. Onder andere drie compleet versierde kerstbomen zijn afgeleverd bij “plekken waar extra licht welkom is”.

Via de actie ‘Boom vol licht’ konden mensen een locatie inzenden. Daaruit zijn drie bestemmingen gekozen. Een boom is gedoneerd aan het woonzorgcentrum De Bijnkershoek in Transwijk. De andere bomen staan inmiddels in het Ubuntuhuis, een inloophuis aan de Vleutenseweg, en bij een gezin in IJsselstein. “Zij beleefden een zware periode door ziekte en ongevallen. De boom is bezorgd als klein gebaar van steun en hoop”, aldus Steck.

Een deel van de ingezamelde decoraties is afgeleverd bij Kerstkringloop Utrecht, die de verkoopopbrengst doneert aan het UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis Foundation en het St. Antonius Ziekenhuis voor onderzoek naar kanker.

Het overige deel is overgebracht naar Ondiep, waar Buurtmoeder Anja Dorresteijn de gezamenlijke buurtboom optuigt voor mensen die tijdens de feestdagen iemand moeten missen.

In januari kunnen opnieuw overtollige kerstspullen worden gedoneerd bij het tuincentrum aan de Gageldijk 3. In 2026 wordt daar opnieuw een nieuwe bestemming voor gezocht.