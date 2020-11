Oude Utrechtse muurreclames komen tevoorschijn na jaren achter pleisterlaag

Er zijn oude muurreclames teruggevonden bij het verwijderen van een witgepleisterd deel van een woning in Utrecht. De reclames waren hoogstwaarschijnlijk van één van de drogisten, die vroeger in het pand op de hoek van de Minstraat en de Abstederdijk zaten.

Jim Terlingen is journalist en beheerder van de Facebookgroep ‘Abstederdijk e.o.’, waar hij de foto’s op zondagmiddag op zet nadat een buurvrouw hem tipt. Hoewel hij al eens eerder schreef over weggepleisterde muurreclames, noemt hij het ‘vrij bijzonder’ dat deze teksten zijn teruggevonden. “Er zit een nieuwe eigenaar in het pand en die knapt het op. Achter een witgepleisterd stuk van de muur kwamen deze muurreclames tevoorschijn.”

“Ze zitten over elkaar heen, maar als je goed kijkt, zie je woorden als ‘Eau de cologne’, ‘Stoffers’, ‘Wijnen’, ‘Tandpoeders’ en ‘Puddingpoeder’”, schrijft Terlingen bij de foto’s. Het is aannemelijk dat de muurreclames van een drogist waren, die hier ooit zat gevestigd. En dat klopt, bevestigen leden van Utrecht-gerelateerde Facebookgroepen: dat moeten Van Hassel en later Van Veen zijn geweest, die zaten daar aan het begin van de vorige eeuw.

Wat er met de muurreclames gaat gebeuren, is nog niet duidelijk, vertelt Fred Nuwenhuis van de Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht. “Het lijkt erop dat het om oudere reclames gaat. We doen daar nu wat onderzoeken naar en we zijn in overleg met de eigenaar van het pand.” Omdat de woning geen status van monument heeft, is het uiteindelijk aan de eigenaar of de reclames mogen blijven of dat ze opnieuw worden witgepleisterd.

Terlingen zou het liefst zo veel mogelijk willen bewaren van de Utrechtse historie, maar hij erkent dat het niet altijd mogelijk is. “Dat is hoe het gaat in het leven. De eigenaar van het pand neemt de beslissingen bij het te verbouwen. Je kan nou eenmaal niet alles bewaren van vroeger.”