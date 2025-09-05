Oude Utrechtse rechtbank nieuwe plek voor kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, gaat zich halverwege 2026 vestigen in het voormalige pand van de rechtbank aan de Hamburgerstraat. Het instituut zit momenteel nog in een pand in het centrum van Amsterdam, maar wil vanuit het midden van het land ‘verder bouwen aan haar positie op het gebied van emancipatie en vrouwengeschiedenis’.

In het pand zijn op dit moment ook het Utrechts Archief en de Vereniging Openbare Bibliotheken gevestigd. Zij zullen het pand gaan delen. Atria laat weten dat het contract van het huidige pand in Amsterdam afloopt en dat dit kansen bood om verder te gaan kijken. Zodoende stuitte het instituut op het pand aan de Hamburgerstraat, waarmee het instituut een stuk beter bereikbaar is.

‘Nieuw hoofdstuk’

“Een prachtige locatie in de buurt van toonaangevende instituties en die een rijke omgeving kent op het gebied van genderstudies en vrouwenemancipatie”, zo vertelt een woordvoerder aan DUIC. Zij laat weten zin te hebben in de overstap: “Dit biedt ons kansen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan”.

Atria-directeur-bestuurder Karin van der Heiden is eveneens positief: “Deze stap markeert een nieuw hoofdstuk in de rijke geschiedenis van Atria. Vanuit Utrecht krijgen we de kans om voort te bouwen op 90 jaar kennis, collecties en expertise”.

Aletta Jacobs

Het kennisinstituut doet onder andere wetenschappelijk onderzoek. Ook beheert het sinds 1935 bronnen en informatie over de geschiedenis van vrouwen, genderverhoudingen, vrouwenbewegingen en emancipatie.

Zo bezit Atria onder andere het archief van de eerste vrouwelijke arts van Nederland, en feministe Aletta Jacobs. Atria is in 2012 ontstaan uit een fusie van verschillende kenniscentra.