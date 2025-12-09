Oudere buurten in Utrecht moeten rekening houden met lood in de grond

De gemeente Utrecht waarschuwt voor lood in de grond in oudere buurten. “Lood is alleen ongezond als u er veel van in uw lichaam krijgt. En vooral voor jonge kinderen”, laat de gemeente weten. Door middel van een flyer geeft de gemeente zes tips, waarmee Utrechters zichzelf en hun kinderen kunnen beschermen tegen lood.

Oudere buurten in Utrecht zijn vroeger hoger gemaakt met grond waar lood in zat, waardoor tuinen van nu mogelijk nog steeds lood kunnen bevatten. Volgens de gemeente is het van belang dat bewoners van die grond hiervan op de hoogte zijn en daarnaast ook de risico’s van lood kennen.

Daarom deelt de gemeente een flyer met zes tips, waardoor de kans op te veel lood binnenkrijgen sterk wordt verminderd. Deze tips omvatten onder meer het handenwassen na het buitenspelen en tuinieren, het kweken van groente en fruit in bakken of potten met nieuwe aarde en het bedekken van de grond met gras, planten of grind.

Kaart

Naast de flyer deelt de gemeente ook een kaart, waarop zichtbaar is waar het risico op lood hoog is. Op de kaart kan het adres van de woning worden ingevuld, waarna de kleur aangeeft hoe groot de kans op lood in de grond is. De groene kleur betekent dat de kans op lood in de grond erg klein of niet aanwezig is. Bij een gele kleur bestaat een kans op lood in de grond. En bij een oranje kleur is er een grotere kans op lood in de grond.

Onderzoek

Volgens de gemeente is de kans op het binnenkrijgen van te veel lood erg klein wanneer de zes tips uit de flyer worden opgevolgd. Mocht er toch nog enige twijfel ontstaan en wil je zeker weten of er lood in de grond van je tuin zit? Dan kan er een onderzoek worden aangevraagd. Aanmelden voor het onderzoek moet voor 11 januari 2026 worden gedaan.