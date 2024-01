Ouderen met een laag inkomen kunnen ook in 2024 in Utrecht gratis reizen met bus en tram

Ouderen met een krappe beurs kunnen ook in 2024 gratis gebruikmaken van bussen en trams in Utrecht. Dat heeft de provincie Utrecht recent besloten. De mogelijkheid om gratis te reizen bestaat sinds het najaar van 2022.

Via een speciale website kunnen inwoners van de provincie Utrecht die 66 jaar of ouder zijn het abonnement aanvragen. Gebruikers mogen maximaal 22.200 euro per jaar aan inkomen hebben als ze alleen wonen, samenwonende ouderen mogen niet meer dan 30.200 euro per jaar samen ontvangen.

Het speciale ov-abonnement is in 2022 geïntroduceerd om ouderen met een laag inkomen te helpen, onder meer om eenzaamheid tegen te gaan. Met het abonnement kan er gratis gereisd worden in de bus, tram en buurtbus. Doordeweeks mag er pas na 09.00 uur gratis gereisd worden om de spits te ontlasten. Het gratis abonnement loopt tot 31 december 2024.

Eerder maakte de provincie ook al bekend dat kinderen tot 12 jaar gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen.