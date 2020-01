Ouders dealende zoon mogen weer terug naar woning Kanaleneiland

De ouders van een drugsdealende zoon mogen weer terug naar huis. De rechter in Arnhem heeft bepaald dat de man (73) en vrouw (58) weer naar hun huurwoning aan de Gasperilaan in Kanaleneiland kunnen. De Utrechtse burgemeester sloot de woning eerder omdat het pand onderdeel zou zijn van een drugsnetwerk. Later bleek dat Mitros niet wilde dat het echtpaar terug zou keren.

In april 2018 deed de politie invallen op vier locaties in Utrecht in het kader van een grootschalig politieonderzoek naar het drugsnetwerk ‘MAX’. Een van de locaties was in de woning aan de Gasperilaan. De hoofdverdachte van het politieonderzoek woonde in het huis bij zijn ouders.

In de woning werden, naast een relatief kleine handelshoeveelheid drugs, meerdere telefoons aangetroffen uit het betreffende drugsnetwerk en ruim 7.000 euro aan contanten. Omdat uit politieonderzoek bleek dat de woning onderdeel uitmaakte van een drugsnetwerk besloot de burgemeester de woning aan de Gasperilaan te sluiten.

Burgemeester Van Zanen sloot de woning eind 2018 voor de duur van 12 maanden. Terugkeren was echter volgens de gemeente, politie en woningbouwvereniging Mitros een te groot risico. Daarom werd het echtpaar een andere woning aangeboden, maar zij weigerden dit en wilden terug naar hun eigen huis.

De rechter heeft nu in hoger beroep besloten dat de man en vrouw weer terug mogen naar huis, omdat er geen gevaar zou zijn voor de omgeving.