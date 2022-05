‘Overal tuintjes’: gemeente Utrecht start proef met straatbegroeiing

Het zal misschien een raar gezicht zijn voor Utrechters uit een van de wijken waar de gemeente sinds kort de natuur haar gang laat gaan. Wie niet bekend is met de proef van de gemeente om wilde planten en bloemen tegen gevels te laten groeien, zal misschien denken dat de plantsoendienst zijn taak heeft verzaakt en ‘onkruid’ heeft laten staan.

Niets is echter minder waar, wordt ons op het hart gedrukt voorafgaand aan een ‘buurtsafari’ met stadsecoloog Floris Brekelmans en wethouder Kees Diepeveen langs de nieuwe stadsnatuur. De gemeente geeft sinds maart dit jaar in vijf verschillende buurten bewust de ruimte aan wilde bloemen en planten die langs gevels groeien. Hiermee moet de biodiversiteit in de stad verbeterd worden. Bovendien heeft de straatbegroeiing positieve effecten op het milieu.

Spontaan opgekomen planten

We staan op het pleintje bij Café Marktzicht aan de Breedstraat. Hier gaat de buurtsafari van start. Stadsecoloog Brekelmans geeft een rondleiding langs het nieuwe aanbod aan wilde planten en bloemen dat de proef van de gemeente in deze buurt heeft opgebracht. De Breedstraatbuurt is een van de vijf buurten waar de proef wordt uitgevoerd. Ook in delen van Lombok, Oudwijk, Parkwijk en Pijlsweerd-Zuid laat de gemeente de komende twee jaar het onkruid zijn gang gaan. Tot 30 centimeter van de gevels mogen de planten en bloemen daar vrijuit groeien. Deze grens is bepaald om de doorgang en veiligheid op de stoep te garanderen.

‘Wilde bloemen en planten’, ‘spontaan opgekomen planten’: verschillende alternatieve benamingen voor wat in de volksmond doorgaat als ‘onkruid’ komen langs, als wethouder Diepeveen ons vertelt over de proef van de gemeente. Bewust, zo blijkt: “We proberen op een andere manier te kijken naar onkruid”, legt hij uit. Planten en bloemen tussen de straatstenen zouden namelijk een hoop voordelen met zich meebrengen: “Insecten profiteren bijvoorbeeld van een groene stad.” De straatbegroeiing zou volgens de wethouder bovendien CO2 opnemen en ervoor zorgen dat de temperatuur in de stad wat gedempt wordt op hete dagen.

Opgeruimd staat netjes

Als we wandelen langs het Predikherenkerkhof vertelt Brekelmans dat er lange tijd een negatief beeld heeft geheerst over onkruid in de stad. “Daarom werd het altijd weggehaald: opgeruimd staat netjes, vond men. Terwijl Utrecht het thuis is van maar liefst 1.300 verschillende soorten wilde planten en bloemen.” Naast een positief effect op het milieu hebben veel van deze planten volgens Brekelmans een belangrijke functie binnen de stadsnatuur. “De aanwezigheid van veel bijensoorten hangt bijvoorbeeld samen met de vegetatie in de stad”, zegt Brekelmans.

Zo lopen we al snel langs een Klokjesbloem, de bloem waar de Klokjesbij zijn naam aan te danken heeft. Niet voor niks: de Klokjesbij is voor zijn stuifmeel grotendeels afhankelijk van de bloem. Als we even later de pittoreske 2e Achterstraat inslaan zien we een Muurleeuwenbek. Dit is niet alleen een plant met erg mooie bloemen, kikkers en padden profiteren hier volgens Brekelmans ook van het vocht dat de planten afgeven. Het wordt langzaam duidelijk dat de stad een rijk ecosysteem kent, waarin plant en dier elkaar helpen.

Invasieve exoten

Niet alle planten zijn echter even welkom in de stad. Invasieve exoten, planten die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen en andere planten overheersen, is de gemeente liever kwijt dan rijk. Deze worden dus wel verwijderd. Ook planten die door kunnen groeien tot een boom worden weggehaald, om te voorkomen dat de wortels het straatwerk of de gevels beschadigen.

Bewoners die minder blij zijn met de proef zijn overigens vrij om zelf de onkruidborstel op te pakken en het straatwerk te lijf te gaan. De gemeente is zich ervan bewust dat sommige mensen de wilde planten en bloemen nog steeds als onkruid zullen beschouwen. De reacties van bewoners op de proef zijn volgens wethouder Diepeveen vooralsnog echter rustig.

Enthousiast

De proef van de gemeente met wilde bloemen en planten duurt twee jaar. Tijdens die periode wil de gemeente kijken hoe de begroeiing zich in de verschillende wijken ontwikkelt en hoe deze ontvangen wordt door de bewoners. Uiteindelijk hoopt de gemeente met de proef bewoners enthousiast te maken over groen in de straat en moedigt hen dan ook aan zelf een stukje groen voor hun gevel te onderhouden.

Brekelmans is al zeer tevreden met het resultaat dat de proef tot nu toe heeft opgebracht. “Eigenlijk zie je overal tuintjes ontstaan, elke straat is groen.” Komende maand nemen hij en de andere stadsecologen tijdens een aantal buurtsafari’s geïnteresseerde bewoners mee om te laten zien wat er zoal groeit en bloeit in hun buurt.