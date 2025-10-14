Overdoses zorgen voor drukte op Utrechtse spoedeisende hulp: ‘We zien vaak bewusteloze patiënten’

Steeds vaker zien artsen op de spoedeisende hulp in Utrecht patiënten binnenkomen met vergiftigingsverschijnselen, door bijvoorbeeld drugs of alcohol. Vanwege deze toename hebben het UMC en het Diakonessenhuis de handen ineengeslagen om het probleem beter aan te pakken.

Er zijn volgens de ziekenhuizen steeds meer mensen die acute zorg nodig hebben vanwege recreatief gebruik van drugs, opzettelijke inname van een overdosis medicatie, alcohol of een combinatie van dit alles. “Op de Spoedeisende Hulp zien we met regelmaat patiënten die bewusteloos binnenkomen door recreatief gebruik van medicijnen en/of drugs”, zegt Loes Walraven, arts op de spoedeisende hulp van het Diakonessenhuis. “Het gebruik heeft dus een grote impact op de patiënt, maar daarnaast is het een groot maatschappelijk probleem.”

Daarnaast zegt Walraven dat de zorg voor deze mensen complex kan zijn. Zo ziet zij dat steeds meer mensen onder invloed zijn van Karkoubi, een straatnaam voor allerlei middelen die meestal gemaakt zijn voor patiënten met epilepsie.

“Het kan zijn dat niet precies duidelijk is wat erin zit of dat het een mix betreft”, stelt Walraven, “bovendien wordt het vaak gecombineerd met alcohol en hasj. Daardoor is het effect dus ook elke keer anders en onvoorspelbaar. Zo zien we vaak agressief gedrag bij het ontwaken. Omdat de patiënten vaak dakloos en/of ongedocumenteerd zijn, ontbreekt goede nazorg of een plek om de verslaving te behandelen.”

NVIC

Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het UMC wordt veel data verzameld, over onder meer overdoses. De spoedeisende hulp heeft daarnaast veel praktijkervaring. “Met behulp van die combinatie kunnen we gericht wetenschappelijk onderzoek doen naar specifieke vergiftigingen en zo de zorg verbeteren”, zegt Loes Schepers, internist en medisch achterwacht voor het NVIC.

Het Diakonessenhuis en het UMC hebben nu een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die de zorg voor mensen met een overdosis moet verbeteren. Schepers: “Het Diakonessenhuis ziet met haar positie midden in de stad veruit de meeste van deze patiënten en dat moet zeker ook zo blijven. Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij specifieke (combinaties van) middelen, heeft een patiënt zulke hooggespecialiseerde zorg nodig, dat de zorg in het UMC Utrecht gedaan moet worden.”

“Samen willen we ervoor zorgen dat patiënten nog sneller juist worden beoordeeld en de zorg meteen op de juiste plek wordt verleend”, zeggen Walraven en Schepers tot slot.