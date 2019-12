Overeenkomst Veilig Thuis met familie bevatte kenmerken zwijgcontract

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een contract van Veilig Thuis Utrecht met een familie bekeken en geconstateerd dat er kenmerken waren van een zwijgcontract. Het contract is inmiddels aangepast in samenspraak met de familie.

Veilig Thuis Utrecht heeft in november 2018 afspraken gemaakt met een familie waar ophef over ontstond. De overeenkomst leidde tot vragen van politici en aandacht van media, omdat het over een zwijgcontract zou gaan.

De afspraken zijn vervolgens beoordeeld door de IGJ. De inspectie stelt nu dat één alinea de kenmerken had van een zwijgcontract. De inspectie vindt zwijgcontracten onwenselijk omdat deze contracten het open en transparant leren en verbeteren in de weg staan.

Veilig Thuis Utrecht heeft daarna de betrokken familie aangeboden het betreffende artikel volledig te laten vervallen. De familie is akkoord gegaan.

Excuses

“Ondanks dat we de overeenkomst in goed overleg met de familie hadden afgesloten om rust te brengen voor hun kind, vond de Inspectie in eerste instantie dat één alinea kenmerken bevatte die wezen op een zwijgcontract”, zegt bestuurder Paul Janssen van Veilig Thuis Utrecht.

“Dat is uiteraard nooit onze bedoeling geweest en daar passen oprechte excuses bij. Wij hebben dat recht gezet door de alinea in overleg met de familie helemaal te schrappen. Het gaat hier om een eenmalige gebeurtenis waarvan we hebben geleerd, dit zal in de toekomst niet meer voorkomen.”

Janssen zegt het te betreuren dat er commotie is ontstaan over het contract. “De met deze overeenkomst beoogde rust is hierdoor verstoord. Wij wensen de familie toe dat de rust zal terugkeren en wensen hen alle goeds.”

Onacceptabel

De gemeente Utrecht stelt zwijgcontracten onacceptabel te vinden in de jeugdzorg. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Wij zullen er ook alles aan doen om dat in de toekomst te voorkomen. Daarom betreuren we het dat SVMN in de oorspronkelijke overeenkomst een alinea met kenmerken van een zwijgcontract had staan.”

De gemeente zegt een indringend gesprek te hebben gevoerd met de organisatie en ziet de situatie nu als een onwenselijk feit uit het verleden. Veilig Thuis zou geen andere vaststellingsovereenkomsten met cliënten hebben gesloten waar soortgelijke alinea’s zijn opgenomen.