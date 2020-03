Overheid roept via NL-Alert op coronamaatregelen op te volgen

De overheid heeft zondagochtend een NL-Alert verstuurd waarin wordt opgeroepen de instructies omtrent de coronamaatregelen op te volgen. Vooral zaterdag bleek dat niet iedereen zich daaraan hield.

In bijvoorbeeld het Máximapark in Leidsche Rijn of op de markt op het Vredenburg kwamen grote groepen mensen samen. Veel mensen laten via sociale media weten dat ze zich hieraan ergeren en roepen anderen op verantwoordelijk te nemen. De politie heeft zondag een tekstkar bij het Máximapark geplaatst waarop staat dat mensen gepast afstand van elkaar moeten houden.

In de NL-Alert-melding staat onder andere het volgende: “Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona.”