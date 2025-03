Overlast bij woonproject Place2BU door ‘asowoningen’, gemeente Utrecht in gesprek met omwonenden

Er is het nodige te doen rondom de leefbaarheid van woonproject Place2BU langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Bewoners hebben een aantal klachten, onder andere over overlast en uitpuilend afval. De gemeente gaat daarom in gesprek met omwonenden en de beheerders van het complex.

Woonconcept Place2BU combineert sinds 2017 de vraag naar studio’s voor jongeren van 23 tot en met 27 jaar en statushouders of mensen uit de maatschappelijke opvang. Het gaat om vijfhonderd tijdelijke woningen, die er tot 2029 staan.

Overlast door ‘asowoningen’

Volgens bewoners zijn er alleen wel een aantal hekelpunten. Zo zijn er ‘veel signalen’ van omwonenden gekomen over overlast van bewoners van de Skaeve Huse. Dat zijn eenpersoonswoningen voor mensen die niet te handhaven zijn in een ‘gewone’ woonwijk. De huisjes worden in de volksmond ook wel ‘asowoningen’ genoemd.

Vaak hebben de bewoners psychiatrische- en/of drugsproblemen en zijn ze dakloos of dreigen ze het te worden. Het is niet duidelijk om wat voor overlast het gaat.

Ook zouden de afvalcontainers uitpuilen van het vuil, en wordt het aangrenzende Sofiapad verloederd. De verkeersveiligheid laat ook wat te wensen over. Er wordt te hard gereden, wat voor onveilige situaties zorgt.

Geleidelijke afbouw

In 2017, vlak na de opening van het complex, waren er ook wat opstartproblemen. Het ging toen om overlast van bewoners en buitenstaanders. Die zijn toen opgelost met cameratoezicht en een beveiliger in de avonden en weekenden.

De gemeente gaat met omwonenden en beheerders van het complex in gesprek om te zorgen dat leefbaarheid van het gebied wordt verbeterd. Ook wordt er met een voorzichtige blik gekeken naar hoe de Place2BU woningen langzaamaan kunnen worden afgebouwd, naarmate 2029 nadert.