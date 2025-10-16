Overlast door dak- en thuislozen op OPG-terrein aangepakt: gemeente Utrecht neemt extra maatregelen

De gemeente Utrecht neemt maatregelen om de overlast op het OPG-terrein in de Merwedekanaalzone te verminderen. De overlast wordt veroorzaakt door dak- en thuislozen, die veelal als EU-arbeidsmigrant naar Nederland zijn gekomen. De gemeente gaat het terrein en de omgeving overzichtelijker inrichten en meer hulpverlening bieden.

Het OPG-terrein is het voormalige bedrijventerrein van de Onderlinge Pharmaceutische Groothandel. Het werd jaren geleden door de gemeente aangekocht voor de bouw van de nieuwe stadswijk Merwede. Tot de bouw start wordt de locatie tijdelijk verhuurd aan horeca, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Volgens huurders en bezoekers zorgt de aanwezigheid van rondhangende dak- en thuislozen geregeld voor een gevoel van onveiligheid. Een medewerker van een bedrijf op het terrein legt uit dat het niet automatisch tot overlast leidt als er mensen op het terrein lopen. “Maar het gebeurt wel eens, zeker als er alcohol in het spel is. We willen iedereen met respect behandelen, maar als iemand geen klant is, sturen we deze persoon wel weg. Dat leidt soms wel tot scheldpartijen.” Een ondernemer voegt toe: “Het is niet de schuld van de daklozen zelf dat er meer dak- en thuislozen zijn. Economisch en politiek is veel veranderd, het vangnet is gewoon kleiner geworden. Maar ik kan me voorstellen dat vooral vrouwen hen als intimiderend ervaren. Het doet denken aan het gevoel van langs een groep hangjongeren lopen.”

Maatregelen

De gemeente neemt verschillende stappen om het OPG-terrein veiliger te maken. Zo worden struiken en bosjes aangepakt en komt er extra verlichting. Ook krijgt het gebied een nieuwe indeling zodra de gebouwen van de Alchemist zijn gesloopt.

Hulpverleners en beveiligers blijven actief aanwezig en proberen mensen te begeleiden richting zorg en ondersteuning. Maatschappelijke Opvang werkt samen met hulpverleners van WIJ3.0 en de Tussenvoorziening aan een programma voor dagbesteding. Dit moet mensen helpen in hun herstel en de kans doen verkleinen dat zij op straat verblijven en overlast veroorzaken. De inzet van Stichting Barka, die EU-arbeidsmigranten ondersteunt en begeleidt, wordt uitgebreid.

De opvang voor dak- en thuislozen van WIJ3.0 is met dertig extra slaapplaatsen uitgebreid, waardoor minder mensen op straat hoeven te overnachten. Om de toestroom naar OPG-terrein te beperken, is de nachtopvang – die beschikbaar is tijdens koude nachten – weer verplaatst naar de Savannahweg.