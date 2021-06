Overlast en drukte in parken houden aan; gemeente Utrecht gaat extra handhaven

De drukte in parken en de daarmee gepaarde overlast blijven aanhouden waardoor de gemeente Utrecht zich genoodzaakt voelt om extra te gaan handhaven. Ook afgelopen nacht zijn er weer meerdere boetes uitgedeeld.

Veel late bezoekers van voornamelijk Park Lepelenburg en het Wilhelminapark nuttigen veel alcohol, houden zich niet aan de coronaregels, laten afval achter en zorgen voor geluidsoverlast.

De gemeente gaat extra handhavers inzetten om bezoekers aan te spreken op hun gedrag. Ook is er een bericht uitgegaan naar de voorzitters van studentenverenigingen met het verzoek de overlast in de parken ‘indringend’ bij hun leden onder de aandacht te brengen. Ook worden de teksten op tekstkarren in het park ‘steviger’, zoals ‘bij overtreding van de regels riskeert u een boete’.

‘Niet verslappen’

Burgemeester Dijksma: “Hoewel de coronamaatregelen gelukkig de laatste tijd zijn versoepeld, moeten we niet verslappen. Situaties zoals afgelopen nachten in de Utrechtse parken tolereren we niet. Daarom nemen we een aantal extra maatregelen.”

De gemeente denkt dat een van de oorzaken van de drukte in de late avond en nacht is dat de horeca om 22.00 uur moet sluiten. Zoals het openingsplan van het kabinet er nu uitziet, verdwijnen met de verdere versoepelingen van 30 juni ook de eindtijden van de horeca.