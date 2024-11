Overlast Lucasbolwerk in Utrecht neemt toe vanwege werkzaamheden; gemeente komt met tijdelijke oplossing

Nadat de overlast van drugsgebruikers rond het Lucasbolwerk in Utrecht eerder leek af te nemen, neemt de onveiligheid de laatste tijd juist weer toe. Dit komt vanwege al het bouwmateriaal en de keet die nodig zijn voor de werkzaamheden nabij de kruising met de Wittevrouwenstraat. De gemeente zegt dat de spullen tijdens de feestdagen worden weggehaald, maar ook dat een oplossing voor de langere termijn nog niet is gevonden.

In de zomer van 2023 was er sprake van ernstige overlast, criminaliteit, mishandelingen en aanrandingen door veelal verslaafden in de omgeving van het Lucasbolwerk. In reactie daarop werd een heel arsenaal aan maatregelen genomen. Zo werd het gebruik van harddrugs strafbaar gemaakt in de stad, kwam er meer inzet van politie en handhaving, werd het gebied aangewezen als verblijfsontzeggingsgebied en kwam er meer zorg voor de mensen die rondhingen op het Lucasbolwerk.

In augustus van dit jaar werd bekend dat de kruising bij cafés de Potdeksel, de Stad en Tilt een nieuwe inrichting krijgt. De werkzaamheden, waarbij de parkeerplaatsen verdwijnen en er meer ruimte komt voor fietsers én voetgangers, zouden ongeveer een jaar duren. Nabij de Wittevrouwen staat een bouwkeet en ook liggen op deze plek bouwmaterialen opgeslagen.

Bouwkeet

Bert van Steeg van de Utrechtse CDA-fractie zegt dat de overlast de afgelopen tijd ‘flink’ is afgenomen, al betekent dit volgens het raadslid niet dat er geen incidenten meer plaatsvinden. Ook zegt hij dat door de bouwkeet een plek is gecreëerd waar gebruikers samenkomen en blijven hangen. “Dit leidt tot onveilige situaties, met name laat op de avond en ’s nachts voor bezoekers, horecapersoneel en bewoners”, schrijft Van Steeg.

In het vragenuur heeft de CDA’er hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Zo wil hij weten welke maatregelen de gemeente gaat nemen om de situatie te verbeteren. Lot van Hooijdonk zei, in haar rol als locoburgemeester, te erkennen dat de situatie is verbeterd, maar ook dat de werkzaamheden hebben geleid tot nieuwe ontmoetingsplek voor mensen die gebruiken.

Feetsdagen

Daarnaast zei Van Hooijdonk dat er is gezocht naar een oplossing, maar dat die tot op heden niet is gevonden. Het verplaatsen van de keet zou namelijk leiden tot verkeersonveilige situaties, omdat de voetgangers dan op de straat moeten lopen. Er is wel besloten om de keet en het bouwmateriaal weg te halen tijdens de feestdagen, maar die keren daarna wel weer terug.

“Tot nu toe hebben we nog niet de ultieme oplossing”, zei de locoburgemeester. “We gaan met bewoners en ondernemers kijken hoe we er iets aan kunnen doen.”