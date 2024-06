Overlast van drugsgebruikers afgenomen in Utrecht, maar blijft dat zo nu het zomer is?

Onder meer het harddrugsverbod, de gebiedsverboden en andere maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er minder overlast is van verslaafden in Utrecht. Zo is bijvoorbeeld de groep die rondhangt in de omgeving van het Lucasbolwerk kleiner geworden. Omwonenden en ondernemers zouden hebben aangegeven blij te zijn met de maatregelen, maar tegelijkertijd nog steeds overlast te ervaren, zeker nu het zomer is geworden en het aantal meldingen over intimidatie en vervuiling weer toeneemt.

Utrecht kampt al langere tijd met een groep overlastgevende verslaafden, die met name rondhangen in het gebied rondom het Lucasbolwerk. Zo werden bewoners en ondernemers geïntimideerd, uitgescholden, beroofd en mishandeld en ook gingen de overlastgevers met elkaar op de vuist. Toen de situatie vorig jaar verslechterde, besloot de gemeente maatregelen te nemen.

Zo konden er op het Lucasbolwerk en in het Hieronymusplantsoen gebiedsverboden worden opgelegd, en ook kwam er een harddrugsverbod in Utrecht. “Sinds het instellen van het verblijfsontzeggingsgebied zijn er 257 ontzeggingen opgelegd door politie”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad. “De verblijfsontzeggingen hebben ervoor gezorgd dat de overlastgevende groep in omvang aanzienlijk is afgenomen en naar een beheersbaar aantal is gegaan.” De gemeente schrijft daarnaast dat er nagenoeg geen gebruikers en dealers van buiten Utrecht meer worden gezien.

Zomer

De mensen die terugkeren na een tijdelijke verblijfsontzegging, zouden bovendien minder overlast veroorzaken omdat zij bij een tweede ontzegging veel langer niet meer in het gebied mogen komen. “Het Eropaf-team gebruikt het moment van terugkeer van deze personen om met hen het gesprek aan te gaan en desgewenst door te leiden richting de juiste zorgpartij.”

Daarnaast schrijft het college dat ondernemers en omwonenden blij zijn met de gevolgen van de maatregelen, maar dat zij het nog niet als genoeg ervaren. Er is namelijk een zogenoemde kerngroep gebruikers overgebleven en nu de zomer is aangebroken vertonen zij weer meer overlast. “Bij mooi weer groeit de groep weer gestaag en op die momenten neemt het aantal meldingen van omwonenden en ondernemers over intimidatie, gevoel van veiligheid, onderlinge ruzies, vervuiling en het gebruik en de handel in drugs ook weer toe.”

Stek

Om ook dit de kop in te drukken is het verblijfsontzegginsgebied verlengd en uitgebreid naar Park Lepelenburg, waar veel van de verslaafden een nieuwe hangplek hadden gevonden. Tijdens gesprekken hebben de leden van de groep aangegeven graag met elkaar te gebruiken, zonder daarbij in een hulpverleningstraject te komen. “Ze vinden mogelijkheden voor gezamenlijk gebruik in sociaal verband al gauw in de openbare ruimte en minder in de aangewezen gebruikersruimtes.”

Om op deze behoefte van de mensen in te spelen wordt de tuin van gebruikersruimte de Stek opgeknapt en groter gemaakt. De hoop is dat de verslaafden deze plek gaan gebruiken in plaats van de parken. De gemeente schrijft tot slot dat zorg en repressie hand in hand gaan bij het aanpakken van de problemen. “We verwachten dat met deze initiatieven de overlast elders gaat afnemen.”