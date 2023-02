Overlastgever in Utrecht moet lachgastank en televisie inleveren en krijgt proces-verbaal aan zijn broek

Een typisch geval van geluidsoverlast leidde in de nacht van woensdag op donderdag tot inbeslagname van een televisie én een lachgastank. De politie nam de zaken in beslag in een woning in het centrum van Utrecht.

De politie ging af op een melding van geluidsoverlast vanuit een woning in het centrum. Eenmaal bij het huis aangekomen, zagen de agenten de bewoner in de deuropening staan met een lachgasballon in zijn mond. De agenten maakten afspraken met de man en hij beloofde geen overlast meer te veroorzaken.

De overlast leek dus snel opgelost, maar niets bleek minder waar. Rond 02.30 uur kregen agenten opnieuw een melding van geluidsoverlast uit de woning. Al voor het huis hoorden agenten dat de televisie heel hard stond en ook was te horen dat er een lachgastank werd gebruikt.

De politie besloot daarop om zowel de televisie als de lachgastank in beslag te nemen. De bewoner heeft ook een proces-verbaal gekregen.